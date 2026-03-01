Il sindaco di Noviglio ha chiesto di mettere fine alle polemiche riguardo al futuro del centro sportivo comunale. In una dichiarazione pubblica, ha invitato la città a concentrarsi su altri temi e a evitare discussioni che non portano a soluzioni concrete. La questione del centro sportivo ha generato tensioni tra alcuni cittadini e rappresentanti locali. Ora si attende una risposta ufficiale delle autorità comunali.

Stop alle polemiche sul futuro del centro sportivo comunale. Il sindaco di Noviglio, Javier Miera, interviene pubblicamente per fare chiarezza sul percorso avviato dall’Amministrazione e sulle prospettive della struttura, mentre si attende l’esito del bando regionale da 1,8 milioni di euro, previsto entro la fine di marzo. "Abbiamo già tracciato la strada per garantire continuità sportiva ai nostri ragazzi", sottolinea il primo cittadino, ribadendo come il Comune stia lavorando su più fronti per evitare interruzioni delle attività. L’Amministrazione comunale procederà con la pubblicazione di un nuovo bando per la gestione del centro sportivo non appena sarà noto l’esito del finanziamento regionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro sportivo di Noviglio, il sindaco: "Basta polemiche"

Argomenti discussi: Centro sportivo di Noviglio, il sindaco: Basta polemiche; Basket. Galli a Milano per tornare al successo.

