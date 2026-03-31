Fiumicino gli eventi per Pasqua e Pasquetta tra caccia alle uova e mercatino sul mare

A Fiumicino, in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta, la Pro Loco ha programmato due iniziative rivolte a famiglie e bambini, con il supporto del Comune locale. Gli eventi comprendono una caccia alle uova e un mercatino sul lungomare, offrendo occasioni di intrattenimento e commercio durante le giornate di festa. Le manifestazioni si svolgeranno nei giorni di fine marzo e inizio aprile.

Fiumicino, 31 marzo 2026 – In occasione delle festività pasquali, la Pro Loco di Fiumicino organizza due eventi dedicati a grandi e bambini, con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Il primo appuntamento è in programma venerdì 3 aprile, dalle 10 alle 12.30, a Villa Guglielmi, dove si terrà la tradizionale Caccia alle uova di Pasqua. L’iniziativa è pensata soprattutto per i più piccoli e ha già registrato un forte interesse da parte delle famiglie, con tutti i posti prenotabili esauriti in brevissimo tempo. Il secondo evento si svolgerà invece lunedì 6 aprile, dalle 8 alle 20, sul Lungomare della Salute, dove andrà in scena Il Mercatino di Pasquetta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Pasqua all’UCI Cinemas: tra caccia alle uova di Yoshi, postazioni Nintendo e premi galatticiLe festività pasquali di UCI Cinemas si trasformano in un’esperienza interattiva pensata per conciliare il relax dei genitori e il divertimento dei... Pasquetta a Villa Tasca: anche quest'anno "arrustuta" e caccia alle uova nel parcoAnche quest'anno per Pasquetta Villa Tasca propone, come ormai da tradizione, l"arrustuta" e la caccia alle uova. Approfondimenti e contenuti su Fiumicino gli eventi per Pasqua e... Temi più discussi: 11 posti per fare il pranzo di Pasqua e Pasquetta 2026 fuori Roma; Weekend 28 e 29 marzo 2026 a Roma e dintorni: eventi per famiglie con bambini dai 3 anni in su; Museo del Saxofono, un’eccellenza culturale da valorizzare; Roma Fiumicino nominato il miglior aeroporto in Europa per viaggiare senza stress. Pasqua 2026 a Rimini, dieci cose da fare tra mare, eventi e culturaRimini si prepara al weekend di Pasqua con una città che torna pienamente in movimento tra mare, eventi sportivi, cultura, spettacoli e primi servizi ... chiamamicitta.it Rimini, la carica del Paganello per le vacanze di Pasqua: ecco gli eventi in cittàPer la settimana di Pasqua, Rimini propone una serie di eventi che spaziano dallo sport agli eventi dedicati al cibo di strada, dai tour in città ai Musei aperti, dai mercatini ai Parchi tematici dell ... altarimini.it Il bar del centro sportivo Piero Garbaglia del Fiumicino Calcio ha subito un attentato incendiario. Ripresa una persona e trovata della benzina. facebook Ita Airways celebra l'ingresso in Star Alliance. Roma Fiumicino e Milano Linate collegate con oltre 1.150 destinazioni nel mondo #ANSA x.com