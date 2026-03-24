Le festività pasquali di UCI Cinemas si trasformano in un’esperienza interattiva pensata per conciliare il relax dei genitori e il divertimento dei più piccoli. Il fulcro della programmazione è il debutto di Super Mario Galaxy – Il Film, in arrivo il 1° aprile. Per l’occasione, il circuito ha lanciato il concorso “Vinci un galattico kit da viaggio di Super Mario” e una serie di promozioni legate all’acquisto online: chi prenota entro il 5 aprile riceverà un set esclusivo di sei sticker. L’offerta si completa con nuovi menù tematici al bar e la Gift Card UCI, valida per biglietti e snack. Sul fronte dell’inclusività, il 2 aprile sono previste proiezioni Autism Friendly del film, garantendo un ambiente confortevole per gli spettatori con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Pasqua all’UCI Cinemas: tra caccia alle uova di Yoshi, postazioni Nintendo e premi galattici

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