Pronti a un dolcissimo viaggio? In piazza Santa Croce torna tutta la bontà di ’Ciokoflò’

di Rossella Conte Il cuore di Firenze si prepara a trasformarsi in un grande laboratorio a cielo aperto dove l’aroma del cacao si intreccia con la storia e le architetture di piazza Santa Croce. Dal 12 al 15 marzo torna ’Ciokoflo’, la manifestazione dedicata al cioccolato artigianale che invita a vivere un’esperienza sensoriale completa, tra degustazioni, incontri con maestri cioccolatieri e pasticcieri italiani e internazionali, spettacoli e momenti di approfondimento. Il momento clou sarà sabato 14, quando la piazza si animerà con il carretto delle bolle giganti di Giada Ruggeri, laboratorio itinerante capace di incantare grandi e piccoli. Nello stand Cioko Arte verrà poi svelata la maxi scultura in cioccolato alta due metri dedicata a Dante Alighieri, ritratto mentre legge un libro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

