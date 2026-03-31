Il 2 aprile alle ore 21 si terrà alla Sala Capitolare San Giorgio alla Costa di Firenze un concerto con il giovane violino Leone Pini come solista. L’evento è organizzato dall’Orchestra Toscana Classica e rappresenta una delle occasioni per ascoltare un talento emergente nel panorama musicale. La serata si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti e senza variazioni di programma.

Firenze, 31 marzo 2026 - Giovanissimo talento del violino, Leone Pini sarà solista dell’Orchestra Toscana Classica giovedì 2 aprile (ore 21) alla Sala Capitolare San Giorgio alla Costa. Sul podio salirà un’altra promessa della classica, Pietro Gallucci, formatosi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Perfetto, per apprezzare il virtuosismo di Leone Pini, un caposaldo del repertorio violinistico barocco quale il “Concerto in la minore per violino e orchestra, BWV 1041” di Johann Sebastian Bach, punto di incontro tra rigore contrappuntistico tedesco e modello vivaldiano. Completeranno il programma l’elegia per archi “Crisantemi” di Giacomo Puccini, l'Andante mesto di Alfredo Catalani - conosciuto con il titolo di “A sera” - e la “Serenata per archi in mi minore Op. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, concerto della giovane stella del violino Leone Pini

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