Conservatorio Mascagni sabato 31 gennaio Leone Pini in concerto con Michela Spizzichino
Sabato 31 gennaio, il Conservatorio Mascagni di Livorno ospita il concerto di Leone Pini con Michela Spizzichino. Dopo i primi tre eventi che hanno riscosso molto successo, con artisti come Gorreri, Rizzo e Bacchetti, questa volta il pubblico si prepara a un nuovo appuntamento musicale di qualità.
Dopo il successo di pubblico dei primi tre appuntamenti in cartellone che hanno visto protagonisti, tra gli altri, Francesco Gorreri, Sophia Rizzo e il celebre pianista Andrea Bacchetti, il Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno invita la cittadinanza al terzo appuntamento.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondimenti su Conservatorio Mascagni
Conservatorio Mascagni, sabato 24 gennaio Sophia Rizzo in concerto
Ultime notizie su Conservatorio Mascagni
Argomenti discussi: Conservatorio Mascagni, sabato 31 gennaio Leone Pini in concerto con Michela Spizzichino; Un tour fra le vie storiche di Livorno, sabato 31 gennaio; Al Sabato del Mascagni il giovane violinista Leone Pini in concerto con Michela Spizzichino; The Cage, sabato 31 gennaio Troublekidd in concerto.
Conservatorio Mascagni, sabato 31 gennaio Leone Pini in concerto con Michela SpizzichinoDopo il successo di pubblico dei primi tre appuntamenti in cartellone che hanno visto protagonisti, tra gli altri, Francesco Gorreri, Sophia Rizzo e il celebre pianista Andrea Bacchetti, il Conservato ... livornotoday.it
– - 31/01/2026 · Auditorium Cesare Chiti, Conservatorio Mascagni, Livorno · Ore 16.30 Leone Pini, violino Michela Spizzichino, pianoforte Musiche di L. van Beethoven, J. Brahms e F. Waxma - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.