firenze isabelle faust in concerto con un recital per violino solo

Firenze, 17 gennaio 2026 - Gli Amici della Musica di Firenze comunicano che, per improvvisa indisponibilità del pianista Alexander Melnikov, sabato 17 gennaio alle ore 16 al Teatro Niccolini Isabelle Faust si esibirà in un programma per violino solo. L’artista eseguirà musiche di Bach (Partita n.3 e n.2 per violino solo), Ysaÿe (Sonata n. 2 e n. 4 per violino solo), Matteis e Tartini. Isabelle Faust affascina il pubblico con le sue interpretazioni avvincenti, approcciando ogni brano con il massimo rispetto e sensibilità per il contesto storico musicale. Combinando questa grande autenticità con una prospettiva contemporanea, riesce continuamente a creare ‘dialoghi musicali’ significativi con un’ampia varietà di opere e per un pubblico eterogeneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

