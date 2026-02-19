Cassino la truffa del finto carabiniere | 85enne derubata di tutti i gioielli

A Cassino, una donna di 85 anni ha perso tutti i gioielli dopo aver creduto a un finto carabiniere. La truffa si è svolta ieri pomeriggio, quando un uomo si è presentato alla porta dicendo di dover controllare la sicurezza dell’edificio. La pensionata, convinta di aiutare, ha consegnato i propri preziosi senza sospettare. I ladri hanno approfittato del suo senso di fiducia e dell’ingenuità, lasciandola senza nulla. Si tratta di un episodio che si ripete con modalità simili in diverse zone della città.

L'odioso fenomeno delle truffe agli anziani colpisce ancora il cassinate, impiegando un copione tanto spregiudicato quanto ben collaudato per fare leva sulla vulnerabilità e sul senso civico delle vittime. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 febbraio, una donna di 85 anni residente a Cassino è finita nella rete di malintenzionati senza scrupoli, venendo derubata di tutti i suoi ricordi preziosi. La trappola è scattata attraverso l'utenza di rete fissa dell'abitazione. Dall'altro capo della cornetta, un uomo si è qualificato con tono autorevole come un appartenente all'Arma dei Carabinieri.