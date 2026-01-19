Per le imprese servono più soldi | l' Ugl si schiera con Confcommercio e chiede un bando da 200 mila euro
L'Ugl sostiene le proposte di Confcommercio Forlì per il rilancio del centro storico, evidenziando la necessità di incentivi pubblici per sostenere le imprese del commercio e del terziario. In particolare, si chiede un bando da 200 mila euro per favorire la creazione di nuove attività e l’aggiornamento di quelle esistenti, contribuendo così alla ripresa economica locale.
“Le proposte di Ascom Confcommercio Forlì per il rilancio del centro storico, attraverso un'erogazione di contributi pubblici per l'apertura di nuove imprese del commercio e del terziario e l'ammodernamento delle attività già esistenti, ci vede assolutamente d'accordo". Così Filippo Lo Giudice.🔗 Leggi su Forlitoday.it
