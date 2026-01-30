Ciclone Harry Regione Sicilia apre il bando per le imprese agricole | contributi fino a 5 mila euro

La Regione Sicilia ha aperto un bando per aiutare le imprese agricole colpite dal ciclone Harry. Le aziende danneggiate possono chiedere contributi fino a 5 mila euro. L’assessorato all’Agricoltura invita le imprese a segnalare i danni entro il 15 febbraio, specificando i danni a serre, impianti arborei e fabbricati.

La Regione Siciliana scende in campo per sostenere le imprese agricole colpite dal ciclone “Harry”. L’assessorato regionale all’Agricoltura ha pubblicato un avviso rivolto alle aziende danneggiate, invitandole a segnalare entro il 15 febbraio i danni subiti a serre, impianti arborei e fabbricati. Per accelerare i ripristini, le imprese dovranno trasmettere la comunicazione all’ispettorato dell’agricoltura competente, corredata da una perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Il bando approvato dal governo Schifani prevede, nella prima fase, un contributo minimo di 5 mila euro a fondo perduto per sostenere le attività economiche fermate dal maltempo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

La Regione Sicilia apre ai ristori per le imprese agricole colpite dal ciclone Harry.

La Regione Siciliana interviene subito per aiutare le imprese colpite dal maltempo.

