Finge di essere picchiato e rapinato poi incolpa il rivale in amore | denunciato

Un uomo ha denunciato di essere stato vittima di una rapina durante la quale tre persone lo hanno circondato, picchiato e costretto a consegnare 200 euro, un cellulare e altri oggetti dal marsupio. In seguito, ha accusato un rivale in amore di aver organizzato l'aggressione. La polizia sta indagando sui fatti e sulla versione fornita dalla persona coinvolta.

Castel Goffredo (Mantova), 31 marzo 2026 – Una violenta rapina, con tre persone che circondano la propria vittima, la picchiano e la obbligano a consegnargli 200 euro, un cellulare e altri oggetti contenuti nel marsupio. Peccato che fosse tutto finto. Almeno secondi i carabinieri di Castel Goffredo, che hanno denunciato un 40enne marocchino, domiciliato a Medole, per simulazione di reato e calunnia. Il 5 marzo l’uovo aveva denunciato di aver subito una rapina nel comune di Castel Goffredo. La presunta vittima, un 40nne marocchino domiciliato a Medole, aveva raccontato ai carabinieri di essere stato avvicinato da tre soggetti che, dopo averlo percosso, lo avevano costretto a consegnargli contante e telefono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finge di essere picchiato e rapinato, poi incolpa il rivale in amore: denunciato Articoli correlati Cassino, finge di essere stato rapinato per giustificarsi con il padrone di casaAveva denunciato una rapina a mano armata dopo un prelievo allo sportello ATM, ma era tutto inventato. Frosinone, finge di essere delle Forze dell’Ordine: denunciato con paletta falsa, coltello e manganello in autoOperazione della Polizia di Stato durante i controlli sul territorio: sequestrati segni distintivi contraffatti e armi, due persone segnalate per...