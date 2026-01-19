Cassino finge di essere stato rapinato per giustificarsi con il padrone di casa

A Cassino, un uomo ha dichiarato di essere stato vittima di una rapina a mano armata dopo un prelievo allo sportello ATM, ma successivi approfondimenti hanno rivelato che l’intera vicenda era inventata. La falsa denuncia è stata prontamente scoperta, evidenziando l’importanza di verificare attentamente le informazioni prima di presentare segnalazioni di questo tipo.

Aveva denunciato una rapina a mano armata dopo un prelievo allo sportello ATM, ma era tutto inventato. Un uomo di 60 anni, di origini campane ma residente a Cassino e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della locale Stazione per "simulazione di.

Muore dopo essere stato accoltellato dal padrone di casa, fissata l’autopsia sul corpo del ladro: quando sarà

L’autopsia su Adamo Massa, il ladro deceduto dopo essere stato ferito dal padrone di casa a Lonate Pozzolo, è prevista per il 22 gennaio. L’evento si inserisce nel contesto di un tentativo di rapina avvenuto nella villa di Jonathan Rivolta, che ha avuto conseguenze tragiche. La data dell’autopsia sarà determinante per chiarire le cause della morte e approfondire la dinamica dell’incidente.

Finge di essere stato truffato, denunciato dai carabinieri - Finge di essere stato truffato ma i carabinieri lo smascherano: denunciato un 27enne di origini rumene a Montegranaro (Fermo) per aver presentato una denuncia rivelatasi poi infondata. ansa.it

