Luca Coscioni, morto 20 anni fa, è ricordato per aver trasformato la sua malattia di SLA in una lotta politica. La sua esperienza personale lo spinse a fondare nel 2002 un’associazione dedicata ai diritti di fine vita e alla libertà di scelta. Coscioni ha partecipato a numerose campagne per cambiare le leggi italiane sul tema. La sua figura resta simbolo di impegno e coraggio per chi affronta malattie rare e sfide legali. La sua storia continua a influenzare il dibattito attuale su fine vita e libertà individuale.

Il 20 febbraio 2006 Orvieto salutava Luca Coscioni: attivista, politico e ricercatore, è diventato pioniere delle battaglie sul fine vita. Lui che da dieci anni era affetto da sclerosi laterale amiotrofica (Sla), costretto a passarli su una sedia a rotelle e a comunicare soltanto con gli occhi., Nel 1995, quando aveva 28 anni e mentre si stava preparando per la maratona di New York, gli viene diagnosticata la Sla: un fulmine a ciel sereno che lo costringe a dimettersi dagli incarichi pubblici. La malattia provoca una progressiva degenerazione dei muscoli che lo costringono alla sedia a rotelle.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Luca Coscioni, 20 anni fa moriva il pioniere del fine vita malato di SLA

