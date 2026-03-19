Casa della salute la Asl | Aperture straordinarie

La Asl ha annunciato aperture straordinarie dello sportello anagrafe sanitaria presso la Casa di Comunità di Monte Argentario. La decisione arriva a seguito di un problema tecnico che ha coinvolto la struttura. Le aperture temporanee sono state programmate per permettere ai cittadini di effettuare il cambio del medico di medicina generale. L’operazione sarà disponibile in orari straordinari per garantire la continuità dei servizi.

MONTE ARGENTARIO Problema tecnico alla Casa di Comunità, l’Asl mette in campo aperture straordinarie dello sportello anagrafe sanitaria per il cambio del medico di medicina generale. Maggiori disponibilità del personale alla Casa di comunità di Porto Santo Stefano per ovviare a un problema tecnico, con l’apertura straordinaria degli sportelli di anagrafe sanitaria per la popolazione di Monte Argentario che deve scegliere il medico di medicina generale. È questa l’iniziativa che la Asl Toscana sud est mette in campo per far fronte alle criticità di natura tecnica che da qualche giorno interessano il sistema di scelta medico sul portale regionale e sull’app Toscana Salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa della salute, la Asl: "Aperture straordinarie" Articoli correlati La casa della salute mobile della Asl fa tappa a Pianella: orari e requisiti per screening e visite gratuiteGli esami sono gratuiti, saranno effettuati dalle ore 9 alle 17 e non necessitano di prenotazione. Si sposta San Salvo la casa della salute mobile della Asl: screening e visite a gratuite in piazzaDa martedì 24 febbraio e fino a martedì 3 marzo (domenica 1° marzo esclusa), il personale a bordo del van sarà a disposizione degli assistiti per... Tutto quello che riguarda Casa della Temi più discussi: Ponsacco: taglio del nastro per la Casa della Comunità con il presidente della Regione Giani; Inaugurata la Casa della Comunità di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan; Casa della salute, la Asl: Aperture straordinarie; Inaugurata la nuova Casa della Comunità di Sèn Jan di Fassa. Casa della salute, la Asl: Aperture straordinarieLa decisione dell’azienda sanitaria per rimediare al guasto tecnico . Ecco i giorni e gli orari in cui è possibile scegliere o cambiare il medico. lanazione.it Inaugurata la casa della comunità di Sèn Jan di FassaProsegue a ritmo serrato il percorso di ridefinizione della sanità territoriale trentina. Con l’inaugurazione della Casa della Comunità di Sèn Jan di Fassa siamo a sette nuovi presidi che avvicinano i ... ladigetto.it Vera Buck Buio Dopo aver letto "Bambini lupo" e "la casa sull'albero" della stessa autrice, ho comprato senza esitazioni Buio. Divorate le prime 100 pagine, promette bene, un bel thriller avvincente (unica pecca che io non tollero, i termini architettA avvocatA c - facebook.com facebook Pompei - Casa della fontana grande x.com