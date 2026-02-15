Ue-Usa Meloni ‘pontiera’ ad Addis Abeba | Unire e non dividere

Giorgia Meloni si trova ad Addis Abeba per rafforzare i rapporti tra Italia e Africa, cercando di promuovere l’unità. Durante la visita, la premier italiana sottolinea l’importanza di mantenere un legame saldo tra Europa e Stati Uniti, nonostante le tensioni crescenti. Meloni si impegna a favorire un dialogo aperto, anche quando le differenze sembrano allontanare le due sponde dell’Atlantico.

(Adnkronos) – Ad Addis Abeba, dove l’Italia rilancia il suo ruolo di ponte con l’Africa, Giorgia Meloni è costretta anche a difendere quello – più fragile che mai – tra Europa e Stati Uniti. Le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz sulla possibile “frattura” transatlantica, pronunciate alla Conferenza di Monaco (alla quale la premier ha scelto, ancora una volta, di non partecipare), fanno da sfondo alla tappa etiope e spingono la presidente del Consiglio a intervenire dopo il silenzio iniziale di ieri. “Siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali”, riconosce Meloni a margine del summit dell’Unione Africana, ospitato nel moderno African Union Conference Center and Office Complex, quartier generale dell’Ua. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Giorgia Meloni si trova ad Addis Abeba, dove ha partecipato alla seconda edizione del Vertice Italia-Africa, nato per rafforzare i rapporti tra i due continenti e promuovere progetti di sviluppo condiviso.

Il presidente Meloni ha visitato Addis Abeba e ha affermato che l’Italia si distingue per il rispetto e il dialogo, valori che si riflettono anche nelle politiche estere.

