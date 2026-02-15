Ue-Usa Meloni ‘pontiera’ ad Addis Abeba | Unire e non dividere
Giorgia Meloni si trova ad Addis Abeba per rafforzare i rapporti tra Italia e Africa, cercando di promuovere l’unità. Durante la visita, la premier italiana sottolinea l’importanza di mantenere un legame saldo tra Europa e Stati Uniti, nonostante le tensioni crescenti. Meloni si impegna a favorire un dialogo aperto, anche quando le differenze sembrano allontanare le due sponde dell’Atlantico.
(Adnkronos) – Ad Addis Abeba, dove l’Italia rilancia il suo ruolo di ponte con l’Africa, Giorgia Meloni è costretta anche a difendere quello – più fragile che mai – tra Europa e Stati Uniti. Le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz sulla possibile “frattura” transatlantica, pronunciate alla Conferenza di Monaco (alla quale la premier ha scelto, ancora una volta, di non partecipare), fanno da sfondo alla tappa etiope e spingono la presidente del Consiglio a intervenire dopo il silenzio iniziale di ieri. “Siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali”, riconosce Meloni a margine del summit dell’Unione Africana, ospitato nel moderno African Union Conference Center and Office Complex, quartier generale dell’Ua. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Un ponte per la crescita comune: Meloni ad Addis Abeba per il vertice Italia-Africa
Giorgia Meloni si trova ad Addis Abeba, dove ha partecipato alla seconda edizione del Vertice Italia-Africa, nato per rafforzare i rapporti tra i due continenti e promuovere progetti di sviluppo condiviso.
Meloni ad Addis Abeba: "L'Italia ha nel dna rispetto per gli altri e propensione al dialogo"
Il presidente Meloni ha visitato Addis Abeba e ha affermato che l’Italia si distingue per il rispetto e il dialogo, valori che si riflettono anche nelle politiche estere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Meloni sui rapporti Ue-Usa: Serve unità. Dissenso su critiche di Merz; Rapporto USA-Italia, Botteri: Meloni pontiera? Tutta un’invenzione, per Trump è come Putin, Xi e Milei; Ue-Usa, Meloni: Serve unità, non divisione. Critiche Merz a mondo Maga? Non condivido; Milano, vertice Meloni-Vance: il nì dell'Italia sul board per Gaza, i negoziati Usa-Iran e le terre rare.
Ue-Usa, Meloni 'pontiera' ad Addis Abeba: Unire e non dividereLa premier prende le distanze dalle dichiarazioni di ieri del cancelliere tedesco alla Conferenza di Monaco sulla cultura Maga ... adnkronos.com
Rapporto USA-Italia, Botteri: Meloni pontiera? Tutta un’invenzione, per Trump è come Putin, Xi e MileiBotteri critica l’idea che Meloni possa fungere da ponte tra USA ed Europa: Per Trump è come Putin, Xi e Milei. la7.it
La premier al vertice di Addis Abeba: critiche Merz a Trump Non condivido, ma è fase complessa facebook
La premier Giorgia #Meloni, al termine della riunione plenaria dell'Unione africana ad Addis Abeba, dichiara: "Credo che #Merz faccia una valutazione corretta quando dice che l'Europa deve occuparsi di se stessa, che deve fare di più, per esempio sulla sicur x.com