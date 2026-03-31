Fine della fuga per il detenuto Denunciata una donna per favoreggiamento

Un detenuto che aveva beneficiato della semilibertà è stato ritrovato e riportato in carcere. Una donna è stata denunciata per averlo aiutato a sfuggire alla cattura. La fuga si è conclusa con il suo rientro in struttura e l’avvio delle procedure legali contro la donna coinvolta.

L’uomo, 53enne di Cellino San Marco, sfruttando la semilibertà, a gennaio non era rientrato nel carcere di Lecce. Nei guai anche una 48enne: lo nascondeva a Squinzano nella propria abitazione SQUINZANO – Gli è costato molto caro il mancato rientro in carcere, mentre stava godendo del beneficio della semilibertà. Antonio Malerba, il 53enne di Cellino San Marco che, nello scorso gennaio, aveva fatto perdere le tracce sfuggendo ai controlli dell’autorità penitenziaria, è stato arrestato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina, con il supporto dei carabinieri della stazione di Squinzano. Cioè il comune dove avrebbe trovato riparo per tutto questo tempo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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