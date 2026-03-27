Una donna di 25 anni di Ravenna è stata denunciata per favoreggiamento e simulazione di reato, mentre un uomo di 28 anni di Padova è accusato di aver commesso un furto in una abitazione, entrambi coinvolti in un episodio avvenuto il 10 novembre scorso. Le indagini hanno accertato che il DNA raccolto sulla scena ha collegato gli imputati ai fatti. La segnalazione è arrivata alla Procura di Perugia.

La donna avrebbe denunciato il furto dell'auto che, secondo i Carabinieri, sarebbe stata utilizzata dal complice per commettere i reati contestati Denunciata per simulazione di reato e favoreggiamento personale. È il caso di una 25enne ravennate segnalata alla Procura della Repubblica di Perugia, insieme a un 28enne padovano, accusato invece di furto in abitazione, per fatti risalenti allo scorso 10 novembre. I due, dopo alcune segnalazioni di furti in abitazione arrivate al 112 di Gubbio relative anche alla presenza di un'auto sospetta, sarebbero stati intercettati dai Carabinieri della stazione di Fossato di Vico, in provincia di Perugia, e inseguiti per un breve tratto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Furto in casa e fuga, ma il dna li "inchioda": 25enne ravennate denunciata per favoreggiamento

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