Dopo un periodo di assenza dalla programmazione serale, la conduttrice torna in onda con un nuovo show. La trasmissione, molto apprezzata negli anni passati, riprenderà il suo spazio in prima serata. La presenza della conduttrice è stata annunciata ufficialmente, segnando il suo ritorno in una fascia oraria di grande visibilità.

Dopo un periodo lontano dalla prima serata, Paola Perego è pronta a tornare protagonista con un progetto che promette di conquistare il pubblico. Un ritorno atteso, che segna una nuova fase della sua carriera televisiva e la riporta al centro del palinsesto con un format già amato ma completamente rinnovato. Paola Perego torna in prima serata: ecco cosa condurrà. La conduttrice sarà al timone della nuova edizione di The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno, il quiz di Rai 2 pronto a debuttare con una nuova stagione ricca di novità. Il programma tornerà in onda con un ciclo di cinque puntate, portando con sé diversi cambiamenti, a partire proprio dalla conduzione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Finalmente Paola Perego si riprende il suo posto: la conduttrice torna in prima serata con un programma amatissimo

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