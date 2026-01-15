Citofonare Rai2 raddoppia e accanto a Paola Perego ci sarà un'altra conduttrice al posto di Simona Ventura

A partire da marzo, il palinsesto di Rai2 si rinnova con l'aggiunta di una seconda edizione di

Novità nel palinsesto Rai a partire da marzo. Citofonare Rai2, infatti, raddoppia e oltre alla domenica a mezzogiorno andrà in onda anche il sabato alla stessa ora. Accanto a Paola Perego, poi, ci sarà una nuova conduttrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

