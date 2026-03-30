Figurine nel ce l’ho mi manca di Gravina scompare Panini | la Figc affida l’album della Nazionale a un’azienda estera per soldi

La Federcalcio ha deciso di affidare la produzione dell’album delle figurine della Nazionale a un’azienda straniera, lasciando quindi il marchio Panini, storico simbolo di questa tradizione, fuori dalla gestione. La decisione è stata annunciata in seguito a un’asta pubblica, che ha portato all’assegnazione del contratto a un’azienda con sede all’estero. La scelta ha suscitato reazioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Un nome, un marchio, un mito nell’immaginario collettivo di adulti e piccini: l’album delle figurine è sempre stato Panini. In futuro – dal 2035 in poi – non lo sarà più, almeno per quanto riguarda la nazionale italiana: la FederCalcio con una mossa a sorpresa ha deciso di chiudere con lo storico fornitore ed affidare il prossimo contratto esclusivo a Topps, nota azienda specializzata in carte collezionabili che fa parte del gruppo internazionale Fanatics, piattaforma leader nel merchandising sportivo. Parliamo dei diritti per lo sfruttamento dell’immagine di squadre, giocatori, allenatori e loghi, grazie a cui nascono i famosi album di figurine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Figurine, nel “ce l’ho, mi manca” di Gravina scompare Panini: la Figc affida l’album della Nazionale a un’azienda estera (per soldi) Articoli correlati “Calciatrici” Panini, la Ternana Women protagonista dell’album delle figurineLa Ternana Women con Valeria Pirone nella copertina di “Calciatrici”, la seconda edizione della collezione figurine Panini interamente dedicata al... Leggi anche: Arriva la seconda edizione dell’album Panini “Calciatrici 2025-2026”, la raccolta di figurine interamente dedicata alle protagoniste del calcio femminile italiano Aggiornamenti e contenuti dedicati a Figurine nel ce l'ho mi manca di... Argomenti discussi: Addio Panini: Figc vende le figurine della Nazionale all'azienda americana Topps; La grande avventura di noi bambini con il Celo, celo… manca!. Panini, così nacque il mito del «celo manca»: la storia delle figurine diventa una serie tv. Via al casting, riprese da novembre a ModenaDopo il kolossal hollywoodiano «Ferrari», dopo essere stata per anni il set di una delle fiction più amate, «Che Dio ci aiuti» e quello per serie internazionali come «Master of None» e «Searching of ... corrieredibologna.corriere.it