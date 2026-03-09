In questa puntata si analizzano i trentacinque anni che hanno cambiato il settore automobilistico, segnando un forte avvicendamento tra produttori occidentali e cinesi. Viene evidenziato come il mercato sia stato influenzato dall’ingresso di aziende asiatiche e da un progressivo calo delle quote di mercato delle case europee e americane. I dati mostrano un mutamento netto nelle dinamiche globali del settore.

In questa puntata mettiamo insieme un po’ di numeri che raccontano il ribaltamento dei rapporti di forza nel settore con il balzo della Cina e il declino occidentale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I 25 anni che hanno rivoluzionato l’industria dell’auto. E distrutto la Fiat

Articoli correlati

Fotografia dei 25 anni che hanno rivoluzionato l’auto. E distrutto la FiatIn venticinque anni la geografia mondiale dell’auto è stata stravolta: Pechino diventa la fabbrica globale, l’Europa arretra e la produzione italiana...

Da Wicked a La La Land: i 20 musical che hanno rivoluzionato gli ultimi 25 anniDi fronte alla visione di un musical, l’atteggiamento del pubblico è prevedibile: a ogni acuto gli spettatori reagiscono esasperati.

La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT

Tutti gli aggiornamenti su I 25 anni che hanno rivoluzionato...

Temi più discussi: Fotografia dei 25 anni che hanno rivoluzionato l’auto. E distrutto la Fiat; Nel 2000 Fiat era già ibrida: la storia incredibile; Bollo auto storiche 2026: le esenzioni regione per regione; Scontro frontale all’uscita della superstrada.

Fotografia dei 25 anni che hanno rivoluzionato l’auto. E distrutto la FiatIn venticinque anni la geografia mondiale dell’auto è stata stravolta: Pechino diventa la fabbrica globale, l’Europa arretra e la produzione italiana crolla. Elettrico e ibrido ridisegnano la mappa de ... panorama.it

Fiat Multipla Hybrid Power, l’ibrido è nato oltre 25 anni faLa Fiat Multipla Hybrid Power nel 2000 era già plug-in: 80 km in elettrico, 400 km totali e tecnologia avanti di 20 anni. Un’ibrida italiana dimenticata ... virgilio.it

Torino, 8 marzo 1966 – Il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat visita lo stabilimento Fiat di Mirafiori a bordo di una Fiat 2300 Presidenziale - facebook.com facebook

Casa Fiat de Cultura x.com