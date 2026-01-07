Nel 2025, Stellantis ha prodotto in Italia circa 213.700 veicoli, una diminuzione del oltre il 60% rispetto a due anni prima, segnando il livello più basso dal 1955. Con meno di 380.000 unità totali, la produzione automobilistica italiana si avvicina ai minimi storici, riflettendo un significativo calo rispetto alle previsioni del 2023, quando si puntava a un milione di veicoli annui.

Meno di 380mila unità totali, con le auto inchiodate a 213.706. Mai così poche dal 1955. Numeri più che dimezzati rispetto al 2023, l’anno in cui il ministro delle Imprese Adolfo Urso aveva annunciato l’obiettivo di 1 milione di veicoli sfornati in Italia ogni dodici mesi. Invece la produzione di Stellantis fa un salto indietro di 70 anni e solo grazie a un ultimo trimestre con flebili segnali di vita non chiude con un rosso ancora più pesante. Il report della Fim-Cisl sullo stato delle fabbriche italiane di auto e veicoli commerciali del gruppo che fa capo a Exor della famiglia Elkann è da far tremare i polsi: 379. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, solo 213mila auto prodotte in Italia nel 2025: -60% in due anni, mai così poche dal 1955

