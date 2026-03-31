Fiamme in una conceria di Castelfranco di Sotto | interessato un impianto di aspirazione

Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in una conceria situata in via della Robinia a Castelfranco di Sotto. Le fiamme hanno interessato un impianto di aspirazione presente nella struttura. Le operazioni di spegnimento sono state portate avanti prontamente per contenere il rogo e limitare i danni.

CASTELFRANCO DI SOTTO – Fiamme in una conceria di Castelfranco di Sotto. L’intervento dei vigili del fuoco è partito poco dopo le 14,30 in via della Robinia. L’incendio ha interessato un impianto di aspirazione posto all’esterno dell’azienda. Il personale dei vigili del fuoco ha estinto l’incendio e ha messo in sicurezza il luogo dell’intervento. Beni confiscati, il Valdarno cancella l’ombra della criminalità. Diop: “Un modello di democrazia” La dirigente di Azione Universitaria dopo l’aggressione: “A Pisa superato un limite di civiltà. È inaccettabile non essere liberi di esprimersi” Gen Z e la “telefobia”. Ecco perché oggi si preferiscono i messaggi alle chiamate Copyright © Citycomm - p. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Fiamme in una conceria di Castelfranco di Sotto: interessato un impianto di aspirazione Articoli correlati L'impianto di aspirazione si surriscalda: principio di incendio in una aziendaPaura in un’azienda di Cavenago Brianza: l’impianto di aspirazione si surriscalda sviluppando un principio di incendio. Leggi anche: Fiera, conceria e idee degli studenti. Successo di Amici per la pelle. Premi a Castelfranco e Santa Croce