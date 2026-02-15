fiera conceria e idee degli studenti successo di amici per la pelle premi a castelfranco e santa croce

Lineapelle, la fiera dedicata alla pelle, ha riscosso grande successo grazie anche all’iniziativa “Amici per la pelle”, che coinvolge gli studenti delle scuole superiori. La manifestazione ha visto la partecipazione attiva di giovani provenienti da diverse regioni, che hanno presentato idee creative legate al settore conciario. A Castelfranco e Santa Croce, sono stati premiati i migliori progetti, dimostrando l’interesse dei giovani verso il mondo della conceria.

Lineapelle è anche giovani. Grazie al progetto, ormai collaudato, " Amici per la pelle " che coinvolge i ragazzi delle scuole in un percorso di conoscenza della conceria. Un progetto che è anche un concorso che ha visto, quest’anno, l’ottimo risultato dei ragazzi dell’istituto comprensivo di Santa Croce - Staffoli e di quelli di Castelfranco, l’istituto comprensivo Leonardo da Vinci. Quest’anno il tema degli elaborati era la Montagna tra tradizione e sport, vista la concomitanza della olimpiadi invernali in Italia. Gli studenti di Santa Croce si sono piazzati bene, ottenendo il secondo premio giuria speciale, mentre i ragazzi dell’istituto di Castelfranco hanno raccolto il premio speciale ‘ Milano Cortina ’ con "un’opera che unisce sport, montagna e pelle, quest’ultima insieme al cuoio radici della nostra comunità" come ha sottolineato il sindaco Fabio Mini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

