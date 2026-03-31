Fiamme all' esterno di una conceria a Castelfranco di Sotto

Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un incendio a Castelfranco di Sotto, in via della Robinia. Le fiamme sono partite da un impianto di aspirazione situato all’esterno di una conceria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo, in via della Robinia a Castelfranco di Sotto. Le fiamme si sono propagate da un impianto di aspirazione posto all'esterno di una conceria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'area.Fortunatamente non si registrano feriti.Da accertare le cause dell'incendio. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tensione in centro, Azione Universitaria: "Aggrediti dagli antifascisti durante un aperitivo, poi una caccia all'uomo in Corso Italia" Antifa contro Azione Universitaria in piazza della Pera: "Comune e polizia al fianco dei fascisti, vogliamo le piazze libere" 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Fiamme in una conceria di Castelfranco di Sotto: interessato un impianto di aspirazione Leggi anche: Fiera, conceria e idee degli studenti. Successo di Amici per la pelle. Premi a Castelfranco e Santa Croce Aggiornamenti e contenuti dedicati su Fiamme all'esterno di una conceria a... Discussioni sull' argomento Stufetta a fuoco in camera da letto, 30enne ustionata e intossicata: l'intervento dei vigili del fuoco; Magazzino di carta a fuoco, sfiorato il disastro: fiamme domate dai vigili del fuoco; Maltempo a Castelfranco. Fulmine colpisce una palma nel giardino del consigliere comunale Fiorenzo Basso: Ho sentito un forte boato. Fiamme in una conceria di Castelfranco di Sotto: interessato un impianto di aspirazioneCASTELFRANCO DI SOTTO - Fiamme in una conceria di Castelfranco di Sotto. L'intervento dei vigili del fuoco è partito poco dopo le 14,30 in via della Robinia. L'incendio ha interessato un impianto di a ... msn.com Amaranto Channel. . Il Club Arezzo domani sarà impegnato nella trasferta a Castelfranco di Sotto, una partita importante perché, vedendo la classifica l'Arno volley dista solamente tre lunghezze dai neroamaranto e gli aretini potrebbero avere una spinta in più - facebook.com facebook