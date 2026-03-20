Nella giornata dedicata a tutti i papà, la Fiaccola della Pace è arrivata all’Istituto Comprensivo “Giannone – De Amicis” di Caserta, diretto dalla Dirigente Maria Bianco. Durante l’evento, è stato siglato un patto e piantato il primo albero in memoria del vescovo Nogaro. La cerimonia ha coinvolto studenti, insegnanti e rappresentanti locali, con l’obiettivo di promuovere valori di pace e solidarietà.

Tempo di lettura: 5 minuti Nel giorno in cui si è ricordata la festa di tutti i papà, la Fiaccola della Pace ha fatto tappa presso l’Istituto Comprensivo “Giannone – De Amicis” di Caserta diretto dalla Dirigente Maria Bianco. “E’ stata decisa questa data perché ricorre la festa di San Giuseppe, si festeggiano tutti i papà, vogliamo ricordare don Peppe Diana e il compianto vescovo di Caserta Raffaele Nogaro che per noi tutti ha rappresentato un grande padre. Ringrazio il Movimento internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio per averci dato l’opportunità di accendere i riflettori sul tema della Pace ora più che mai necessario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Fiaccola della Pace al Giannone sigla il patto e pianta il primo Albero dedicato al vescovo Nogaro

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