Gasparri si dimette da capogruppo di FI in Senato | Ho deciso in autonomia Al suo posto Stefania Craxi

Da xml2.corriere.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un senatore di Forza Italia ha annunciato le proprie dimissioni da capogruppo in Senato, affermando di aver deciso autonomamente. La decisione sarà ufficializzata nel corso della giornata e, secondo le fonti, il suo sostituto sarà Stefania Craxi. Nei prossimi giorni, si attendono ulteriori sviluppi sulla candidatura alla presidenza della commissione o dell’assemblea.

La decisione è presa. Maurizio Gasparri lascia la presidenza del gruppo di Forza Italia in Senato dopo la lettera dei 14 senatori (tra loro i ministri Casellati e Zangrillo e il viceministro Sisto) su 20 complessivi che chiedevano un avvicendamento nell’interesse dell’unità del partito. Al suo posto arriva Stefania Craxi. Gasparri, uomo molto vicino al segretario Antonio Tajani, dovrebbe andare alla presidenza della commissione Esteri lasciata libera da Craxi. Sarà votato nei prossimi giorni. Dopo qualche ora il senatore conferma ma spiega in questo modo la sua decisione: «Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico di capogruppo di Forza Italia al Senato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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