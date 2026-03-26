Gasparri si dimette da capogruppo di FI in Senato | Ho deciso in autonomia Al suo posto Stefania Craxi

Un senatore di Forza Italia ha annunciato le proprie dimissioni da capogruppo in Senato, affermando di aver deciso autonomamente. La decisione sarà ufficializzata nel corso della giornata e, secondo le fonti, il suo sostituto sarà Stefania Craxi. Nei prossimi giorni, si attendono ulteriori sviluppi sulla candidatura alla presidenza della commissione o dell’assemblea.

La decisione è presa. Maurizio Gasparri lascia la presidenza del gruppo di Forza Italia in Senato dopo la lettera dei 14 senatori (tra loro i ministri Casellati e Zangrillo e il viceministro Sisto) su 20 complessivi che chiedevano un avvicendamento nell’interesse dell’unità del partito. Al suo posto arriva Stefania Craxi. Gasparri, uomo molto vicino al segretario Antonio Tajani, dovrebbe andare alla presidenza della commissione Esteri lasciata libera da Craxi. Sarà votato nei prossimi giorni. Dopo qualche ora il senatore conferma ma spiega in questo modo la sua decisione: «Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico di capogruppo di Forza Italia al Senato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gasparri si dimette da capogruppo di FI in Senato: «Ho deciso in autonomia». Al suo posto Stefania Craxi Articoli correlati Leggi anche: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia in Senato: «Ho deciso in autonomia». Al suo posto Stefania Craxi Gasparri si è dimesso da capogruppo di FI al Senato. Al suo posto Stefania Craxi«Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Una raccolta di contenuti su Stefania Craxi Temi più discussi: Gasparri si dimette da capogruppo Fi dopo la contestazione interna: ora Stefania Craxi; Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo al Senato di Forza Italia; Referendum sulla giustizia, oggi si vota dalle 7 alle 15: affluenza al 46%. Gasparri si dimette da capogruppo di Fi al Senato, Stefania Craxi è la sostituta''Ho deciso in modo autonomo, avanti con coerenza e guardando al futuro'. Tajani annuncia la nuova nomina (ANSA) ... ansa.it Gasparri si dimette da capogruppo di Fi al Senato, 'ho deciso in modo autonomo''Avanti con coerenza e guardando al futuro'. Nel pomeriggio riunione dei senatori azzurri, in pole position per la successione c'è Stefania Craxi (ANSA) ... ansa.it "A Stefania Craxi, neo presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro". Lo scrive il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in un post su X. #ANSA - facebook.com facebook Stefania #Craxi è il nuovo capogruppo di #forzaItalia in #Senato x.com