FI Campania Martusciello | 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno partito attrattivo per area moderata

In provincia di Salerno, Forza Italia ha registrato l’ingresso di 41 nuovi consiglieri comunali. Tra questi, quattro ricoprono ruoli di vicesindaco nei comuni di San Rufo, Torraca, Roccagloriosa e Antoni. Sono stati eletti anche il presidente del consiglio comunale di Castel San Lorenzo e assessori nei municipi di Stio, Vibonati, Celle di Bulgheria e Camerota. La crescita del partito si lega alla sua capacità di attrarre l’area moderata.

"Quarantuno nuovi consiglieri comunali per Forza Italia in provincia di Salerno. Tra loro quattro vicesindaci, San Rufo, Torraca, Roccagloriosa e Antoni, il presidente del consiglio comunale di Castel San Lorenzo, gli assessori di Stio, Vibonati, Celle di Bulgheria e Camerota”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Quarantuno amministratori che hanno sottoscritto l’adesione a Forza Italia rafforzando in modo straordinario il nostro partito. Forza Italia si conferma in attrattore straordinario per tutti coloro che si ritrovano in una politica moderata e di centro”. “Il lavoro straordinario che il vicesegretario provinciale con delega agli enti locali, l’onorevole Attilio Pierro, sta facendo dà frutti straordinari”, conclude il numero uno degli azzurri campani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FI Campania, Martusciello: 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno, partito attrattivo per area moderata Articoli correlati Forza Italia, 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno: "Partito attrattivo per area moderata"Il coordinatore regionale Martusciello: "Il lavoro straordinario che il vicesegretario provinciale con delega agli enti locali, l'onorevole Attilio... Campania. Silvestro (FI): adesione 41 amministratori a Forza Italia frutto di progetto politico serioForza Italia cresce in provincia di Salerno: 41 nuovi amministratori rafforzano il radicamento sul territorio “L’adesione di ben quarantuno nuovi... Una raccolta di contenuti su FI Campania Martusciello 41 nuovi... Temi più discussi: FI, Martusciello: 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno; Forza Italia, 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno: Partito attrattivo per area moderata; Martusciello (Fi), ‘con noi 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno’; Cina, guerra sottomarina agli Usa: 42 navi e centinaia di sensori | Libero Quotidiano.it. FI, Martusciello: 41 nuovi amministratori in provincia di SalernoRoma, 30 mar. (askanews) – Quarantuno nuovi consiglieri comunali per Forza Italia in provincia di Salerno. Tra loro quattro vicesindaci, San Rufo, Torraca, Roccagloriosa e Antoni, il presidente del c ... askanews.it Ancora lite Fi-Fdi in Campania, Martusciello: no a candidatura cognato CirielliRoma, 29 mar. (askanews) – Prosegue la polemica tra Fi e Fdi in Campania intorno alla scelta del candidato sindaco di Pagani, comune in provincia di Salerno. L’europarlamentare Fulvio Martusciello, se ... askanews.it Allerta meteo Gialla su tutta la Campania: temporali e raffiche di vento - facebook.com facebook Allerta meteo gialla su tutta la Campania, temporali e vento forte. Nelle prossime ore previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche #ANSA x.com