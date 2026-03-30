In provincia di Salerno, 41 amministratori hanno aderito a Forza Italia, rafforzando la presenza del partito nella zona. La scelta si inserisce in un progetto politico che mira a consolidare la presenza della formazione politica sul territorio. La notizia riguarda l’espansione del partito e il coinvolgimento di nuovi rappresentanti amministrativi nella regione.

Forza Italia cresce in provincia di Salerno: 41 nuovi amministratori rafforzano il radicamento sul territorio. “L’adesione di ben quarantuno nuovi amministratori locali a Forza Italia in provincia di Salerno segna un momento di svolta per il nostro radicamento sul territorio. Questo straordinario risultato è il frutto di un progetto politico serio, moderato e di centro, capace di attrarre competenze e passione. Diamo il benvenuto ai quattro vicesindaci di San Rufo, Torraca, Roccagloriosa e Cannalonga, ai presidenti del consiglio comunale di Castel San Lorenzo e di San Giovanni a Piro, e agli assessori dei comuni di Stio, Vibonati, Celle di Bulgheria e Camerota. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Campania. Silvestro (FI): adesione 41 amministratori a Forza Italia frutto di progetto politico serio

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