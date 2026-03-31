Durante le festività di Pasqua e Lunedì in Albis, la Reggia di Caserta rimarrà aperta al pubblico. Il museo sarà accessibile anche nei giorni festivi, consentendo ai visitatori di ammirare le sue collezioni e gli spazi espositivi. La decisione riguarda l'apertura durante le giornate di festa, senza variazioni rispetto agli orari ordinari.

Tempo di lettura: 4 minuti La Reggia di Caserta sarà aperta per le festività pasquali. L’istituto del Ministero della Cultura, consapevole del suo ruolo di grande attrattore culturale e turistico per tutto il territorio casertano e campano, accoglierà i visitatori anche domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile. Lunedì in Albis, inoltre, la Reggia di Caserta non chiuderà il Giardino Inglese. Una scelta di grande responsabilità per il Museo che, anche quest’anno, ha deciso di garantire una maggiore fruizione degli spazi al suo pubblico in occasione di un giorno di festa. I visitatori sono tenuti alla rigida osservanza del regolamento e al rispetto, tra gli altri, del divieto di bivaccare all’interno dell’intero Complesso vanvitelliano e di calpestare i prati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festività alla Reggia di Caserta: il Museo aperto anche nei giorni di Pasqua e Lunedì in Albis

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