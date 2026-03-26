Ad aprile 2026, alla Reggia di Caserta, il Museo del Ministero della Cultura ha in programma numerose iniziative e attività per i visitatori. La struttura si prepara a offrire un calendario di eventi e mostre che arricchiranno l’esperienza di chi varcherà i suoi limiti, con l’obiettivo di promuovere l’accesso a diverse forme di fruizione culturale.

Tempo di lettura: 5 minuti Aprile dolce dormire. non alla Reggia di Caserta. Il Museo del Ministero della Cultura è al lavoro per offrire ai suoi visitatori un mese ricco di bellezza. Si inizia il 5 aprile, Santa Pasqua, con la Domenica al Museo a ingresso gratuito nei luoghi della cultura del MiC. Come di consueto per queste giornate, una quota dei biglietti sarà distribuita online sulla piattaforma Ticketone (a partire dalle ore 11 del 30 marzo), fino a esaurimento, e in cassa presso la biglietteria di Carlo di Borbone dalle 8.30 del 5 aprile, fino al termine della disponibilità. Saranno chiusi il Teatro di Corte, la mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e L’Europa” e il Giardino Inglese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aprile 2026 alla Reggia di Caserta: un programma ricco di iniziative ed esperienze di fruizione al Museo del MiC

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