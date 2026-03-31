Festival dell’Economia di Trento | cinque giorni tra nuovi poteri e speranze dei giovani

Dal 20 al 24 maggio 2026 si svolgerà a Trento la ventunesima edizione del Festival dell’Economia, un evento che si tiene ogni anno per cinque giorni. La manifestazione si concentra su temi legati ai nuovi poteri e alle speranze dei giovani, attirando partecipanti da diverse regioni. Il programma dell’evento è stato reso disponibile e comprende numerosi incontri e discussioni.

Dal 20 al 24 maggio 2026 torna il Festival dell’Economia di Trento ( qui il programma), giunto alla ventunesima edizione. La manifestazione, organizzata dal gruppo Il Sole 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, con il contributo del Comune e dell’Università di Trento, si presenta quest’anno con una novità significativa: cinque giornate di incontri e dibattiti che metteranno al centro il tema “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”. Cinque giornate per un Festival sempre più internazionale. La decisione di allungare la durata del Festival nasce dal grande successo degli ultimi anni, che ha portato a oltre 140. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Festival dell’Economia di Trento, al via “Le Voci del Domani”: giovani speaker cercasi Presentata la XXI edizione del Festival dell’economia di TrentoSi terrà dal 20 al 24 maggio 2026 la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione che, nella formula ideata nel 2022 dal... Tutto quello che riguarda su Festival dell'Economia di Trento cinque... Temi più discussi: Conferenza stampa Festival dell'Economia di Trento - Nota di servizio per gli operatori dell’informazione; Festival dell'Economia di Trento 2026: inizia il conto alla rovescia per l’edizione di maggio; I nuovi poteri delle big tech e le speranze dei giovani: ecco il nuovo Festival dell’Economia; Abitudini di consumo, commercio e rigenerazione urbana / Notizie / Novità / Homepage. Festival Economia Trento discute di nuovi poteri e speranze per i giovaniDal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. E' questo il tema conduttore della ventunesima edizione del Festival dell'Economia di Trento che si svolgerà dal 20 al 24 maggio 2026. (ANSA) ... ansa.it TRENTO, FESTIVAL ECONOMIA EVENTO CHE PARLA A TUTTIUn’edizione ambiziosa, che affronta i nodi del nostro tempo, dove emergono l’urgenza del confronto ma anche la necessità di parlare degli elementi positivi come quelli legati alle nuove generazioni. I ... 9colonne.it Festival Economia Trento discute di nuovi poteri e speranze per i giovani. Diventano cinque le giornate della manifestazione, dalla politica al mondo accademico #ANSA x.com Ultimi giorni per presentare la tua candidatura! Se hai tra 18 e 30 anni, con la Call for Ideas “Le Voci del Domani” de Il Sole 24 Ore puoi portare il tuo punto di vista al Festival Economia Trento 2026 e contribuire al dibattito sui temi che segneranno il futuro. C - facebook.com facebook