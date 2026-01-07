Ripartono le escursioni nelle Grotte di Montevicoli | via alle visite guidate gratuite
Le Grotte di Montevicoli riaprono al pubblico con visite guidate gratuite, riprendendo il percorso di valorizzazione di questa importante attrazione naturale di Ceglie Messapica. L’appuntamento è fissato per domenica 11 gennaio, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le caratteristiche di questo sito speleologico. Un’occasione per apprezzare il patrimonio locale in un contesto di tutela e promozione.
CEGLIE MESSAPICA - Prosegue il percorso di valorizzazione delle Grotte di Montevicoli, con una nuova tappa prevista per domenica 11 gennaio. L'iniziativa, che rientra nel programma "Alla scoperta di Kailia", è frutto della collaborazione tra la cooperativa Thalassia e il Comune di Ceglie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
