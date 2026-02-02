Il poliziotto Filippo Girella va in pensione oltre 30 anni in divisa al servizio dello stato

Dopo oltre trenta anni di servizio, il commissario capo Filippo Girella lascia la divisa. L’agente, che ha lavorato per tutto questo tempo al servizio dello stato, ha deciso di andare in pensione. La sua carriera si chiude con un percorso di dedizione e impegno, segnato da numerose esperienze nel mondo della polizia.

Il commissario capo della polizia è originario di Bolsena. Il saluto del questore di Terni, dove era in servizio Dopo più di trent'anni trascorsi al servizio dello stato, il commissario capo della polizia Filippo Girella conclude la sua lunga e intensa carriera e si avvia al pensionamento. Originario di Bolsena, è entrato in polizia nel 1993 subito dopo la laurea in Scienze politiche. Ha maturato esperienze in diversi contesti, distinguendosi per competenza e dedizione. I primi incarichi lo hanno visto operare al commissariato di Gela e successivamente alla questura di Terni, prima di approdare, nel 1999, al commissariato di Orvieto, città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita professionale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

