Ferrero ritorna con Alcaraz? L’apertura di Samuel Lopez | In futuro non è improbabile Il loro legame durerà per sempre

Samuel Lopez ha dichiarato che in futuro potrebbe esserci una collaborazione tra Ferrero e Alcaraz, aggiungendo che il loro legame potrebbe durare a lungo. Dopo un mese di marzo e una trasferta negli Stati Uniti su superfici diverse, il giocatore ha parlato di una possibile continuità tra i due. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di tennis, anche se non ci sono conferme ufficiali.

La terra rossa per dimenticare un mese di marzo e una trasferta sul cemento americano sicuramente deludenti. Carlos Alcaraz getta ora i suoi pensieri a quella parte di stagione che lo vede sicuramente come l’uomo da battere. Cominciano i Masters 1000 sul rosso, partendo da Montecarlo e poi passando anche per Madrid e Roma, con il culmine ovviamente in quel di Parigi con il Roland Garros. Le ultime sconfitte in America, però, non cancellano assolutamente il trionfo dello spagnolo agli Australian Open, con un titolo che gli ha permesso di raggiungere il Career Grand Slam. Lo Slam a Melbourne è poi arrivato anche dopo un periodo complicato per... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ferrero ritorna con Alcaraz? L’apertura di Samuel Lopez: “In futuro non è improbabile. Il loro legame durerà per sempre” Articoli correlati Alcaraz: "Io non professionale? Parla il campo". Poi la frecciata a Ferrero: "Lopez numero uno""Non credo di dover dimostrare nulla a nessuno, nemmeno quando faccio cose con cui la gente potrebbe non essere d'accordo”. Ferrero, il futuro dopo Alcaraz: “Allenare Sinner? Dovrei pensarci…”(Adnkronos) – Mentre Jannik Sinner si appresta a giocare le semifinali degli Australian Open, Juan Carlos Ferrero parla del suo futuro da coach dopo...