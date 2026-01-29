Ferrero il futuro dopo Alcaraz | Allenare Sinner? Dovrei pensarci…

Mentre Jannik Sinner si prepara per le semifinali degli Australian Open, Juan Carlos Ferrero si confronta con il suo futuro da allenatore. Dopo aver lasciato Carlos Alcaraz, il tecnico spagnolo ammette di dover ancora valutare l’idea di allenare Sinner. Per ora, non ha ancora preso una decisione definitiva.

(Adnkronos) – Mentre Jannik Sinner si appresta a giocare le semifinali degli Australian Open, Juan Carlos Ferrero parla del suo futuro da coach dopo la separazione da Carlos Alcaraz. "Se allenerei Sinner? In questo momento non lo so, Jannik è un grande giocatore che in questo momento insieme a Carlos si sta contendendo tutto. Non risponderò 'No', perché se ne avessi l'opportunità, avendo anche chiuso con Carlos. dovrei pensarci". Intervistato da El Larguero, l'ex coach dello spagnolo ha spiegato di aver ricevuto alcune offerte ma di non aver trovato "ancora la voglia di rientrare nel circuito", ha dichiarato Ferrero.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

