Alcaraz | Io non professionale? Parla il campo Poi la frecciata a Ferrero | Lopez numero uno

Da gazzetta.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo a Melbourne, Carlos Alcaraz risponde alle critiche e ai commenti su di lui. L’iberico dice che non si sente un professionista “parla il campo”, e lancia una frecciata a Ferrero: “Lopez è il numero uno”. Alcaraz spiega che, nonostante si parli di quanto gli piaccia divertirsi, la sua voglia di giocare a tennis resta forte.

"Non credo di dover dimostrare nulla a nessuno, nemmeno quando faccio cose con cui la gente potrebbe non essere d'accordo”. Sono tanti i sassolini dalle scarpe che Carlos Alcaraz si sta togliendo dopo il trionfo degli Australian Open. Per il numero uno del mondo non sono stati settimane facili, con i tanti dubbi che si era portato dietro dopo la rottura col suo storico coach Juan Carlos Ferrero. In un' intervista a “As”, il fuoriclasse di Murcia ha chiarito che non gli piace l’idea che si è avuta di lui dopo il documentario uscito di Netflix, dove nemmeno Ferrero fu troppo gentile nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

