Sorpreso in bici con dosi di cocaina e hashish | arrestato 28enne

Nelle prime ore del 11 gennaio, i carabinieri di Oppeano hanno arrestato un uomo di 28 anni, cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’intervento si è svolto durante un controllo in bicicletta, trovando nel suo possesso cocaina e hashish. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

Nelle prime ore della mattinata di ieri, 11 gennaio, i carabinieri di Oppeano hanno arrestato un cittadino marocchino di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Durante un pattugliamento, i militari hanno notato il giovane.

