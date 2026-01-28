Colto in flagrante mentre spaccia hashish e cocaina prova a scappare ma viene fermato

La polizia ha arrestato un uomo di 27 anni di origini nigeriane, colto in flagrante mentre tentava di scappare con oltre 90 grammi di hashish e cocaina. Quando gli agenti si sono avvicinati, ha provato a divincolarsi, ma è stato fermato sul posto. Ora è denunciato per tentato spaccio e detenzione di droga.

Un cittadino 27enne di origine nigeriana è stato denunciato per tentato spaccio e detenzione di stupefacenti, e oltre 90 grammi tra hashish e cocaina sequestrati. È il bilancio di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti e del degrado nella zona Gad di Ferrara, compiuto dalla polizia locale Terre estensi, con il supporto dell'unità cinofila Foras. Il fatto è avvenuto mentre gli agenti stavano perlustrando la zona di viale IV Novembre: lì è stato infatti notato l'uomo che si era appartato con una ragazza, in atteggiamenti secondo loro riconducibili a una trattativa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Colto In Frangente Scappando Pavia, colto in flagrante mentre spaccia in pieno giorno: arrestato minorenne A Pavia, un minorenne è stato arrestato mentre spacciava droga in pieno giorno. Sorpreso mentre spaccia, in casa aveva panetti di hashish e cocaina: arrestato Nella giornata del 19 gennaio, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo di 30 anni, sorpreso in casa con diverse quantità di hashish e cocaina. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Covo hi-tech dello spaccio a Roma: 70 kg di droga e pistole 7.65 in garage. Fermato 35enne di Vibo Ultime notizie su Colto In Frangente Scappando Argomenti discussi: Arrestata una persona a Gracanica, sorpresa in flagrante mentre rubava; Provava a rubare dalle auto in sosta: beccato in flagrante dai carabinieri; Tentato furto al ristorante, ladro colto in flagrante dal titolare; Writer colto in flagrante sui Bastioni: denunciato grazie alle telecamere. Pavia, colto in flagrante mentre spaccia in pieno giorno: arrestato minorenneGli agenti della polizia sono intervenuti nel parchetto tra viale Cesare Battisti e l'autostazione dei pullman di viale Trieste. Recuperati 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un telef ... ilgiorno.it Prato, bloccati mentre abbandonano rifiuti: denunciatiI due colpevoli risultano essere cittadini cinesi di 40 e 50 anni ... msn.com Writer colto in flagrante sui Bastioni: denunciato grazie alle telecamere Le immagini trasmesse in tempo reale alla centrale operativa hanno permesso agli operatori della Polizia Giudiziaria di osservare direttamente l’azione vandalica: un uomo, cittadino ru - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.