Un uomo, in stato di alterazione, è stato fermato dai carabinieri mentre tentava di incendiare il portone di un edificio vicino, armato di liquido infiammabile e accendino. Durante l’intervento, due militari sono rimasti feriti. L’intervento è stato rapido e ha evitato che si verificasse un incendio nel condominio. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma.

L'episodio accaduto nella notte tra sabato e domenica a Castelfidardo. L'intervento provvidenziale dell'Arma ha scongiurato una possibile tragedia CASTELFIDARDO - Un uomo in grave stato di alterazione, armato di liquido infiammabile e accendino, era pronto a dare fuoco al portone di un anziano vicino, minacciando l'incolumità di un intero condominio; i carabinieri, con un intervento pronto ed efficace, hanno evitato che accadesse una tragedia. I fatti, come riferisce la segreteria regionale del Sim Carabinieri Marche, sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica scorsi in via Matteotti a Castelfidardo. Nell'occasione, due carabinieri sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Fermato dai carabinieri mentre prova a incendiare il portone dell'anziano vicino: due militari feriti

Articoli correlati

Accoltella anziano in un residence: 17enne fermato dai carabinieriRimini, 15 febbraio 2026 – Una coltellata in faccia, sferrata all’interno di un residence di Marina centro.

Anziano sorpreso dai carabinieri mentre fa i suoi bisogni per strada, li insulta e li aggredisceUn uomo di 70 anni ha rimediato una denuncia per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e atti contrari alla pubblica decenza Fine settimana di...

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento Inseguimento da film a Centocelle: bloccato con quasi un chilo di marijuana; Otto furti in una notte in discoteca, derubava i clienti: arrestato 22enne; Fermato dai carabinieri a Carpi, ma doveva essere ai domiciliari; Fermato in scooter con due coltelli, denunciato un sedicenne.

Evade dai domiciliari per farsi una sciata ma mentre beve un caffè in rifugio arrivano i carabinieri: 45enne denunciatoSAN CANDIDO. Si stava godendo una bella giornata sulle piste innevate, tra sciate e pause in rifugio: peccato che un 45enne italiano della val Pusteria fosse ristretto in regime di detenzione domicil ... ildolomiti.it

Un 20enne catanese fermato in flagranza mentre tentava un nuovo raggiro lungo viale Regione Siciliana. Decisivo l’intervento di un carabiniere fuori servizio - facebook.com facebook

Investe e uccide pedone a Vicenza, 'pirata' fugge ma viene fermato. Investitore rincorso da alcuni passanti che chiamano soccorsi e polizia #ANSA x.com