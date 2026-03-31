Fermato dai carabinieri mentre prova a incendiare il portone dell' anziano vicino | due militari feriti

Da anconatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, in stato di alterazione, è stato fermato dai carabinieri mentre tentava di incendiare il portone di un edificio vicino, armato di liquido infiammabile e accendino. Durante l’intervento, due militari sono rimasti feriti. L’intervento è stato rapido e ha evitato che si verificasse un incendio nel condominio. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma.

L'episodio accaduto nella notte tra sabato e domenica a Castelfidardo. L'intervento provvidenziale dell'Arma ha scongiurato una possibile tragedia CASTELFIDARDO - Un uomo in grave stato di alterazione, armato di liquido infiammabile e accendino, era pronto a dare fuoco al portone di un anziano vicino, minacciando l'incolumità di un intero condominio; i carabinieri, con un intervento pronto ed efficace, hanno evitato che accadesse una tragedia. I fatti, come riferisce la segreteria regionale del Sim Carabinieri Marche, sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica scorsi in via Matteotti a Castelfidardo. Nell'occasione, due carabinieri sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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