Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver accoltellato un uomo di 70 anni nel residence di Marina centro a Rimini. La lite tra i due è scoppiata improvvisamente, e l’adolescente ha estratto un coltello, ferendo l’anziano al volto. La polizia è intervenuta subito, trovando il giovane ancora in possesso dell’arma e l’uomo sanguinante in un corridoio.

Rimini, 15 febbraio 2026 – Una coltellata in faccia, sferrata all’interno di un residence di Marina centro. A mettere in atto l’aggressione, che si è consumata ieri attorno alle 13, sarebbe stato un ragazzo di origine albanese di 17 anni, affetto da una forma di autismo certificato, che si trovava all’interno della struttura insieme alla propria famiglia, anche se al momento non si conosco le motivazioni che lo avrebbero spinto ad agire in quel modo. Il fendente ha raggiunto l’anziano. Il fendente avrebbe raggiunto un anziano, ospite a sua volta del residence, rimasto ferito al viso e trasportato d’urgenza in pronto soccorso a Rimini dove è stato medicato e trattenuto per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Accoltella anziano in un residence: 17enne fermato dai carabinieri

