Fermato al controllo a Pontedera aveva con sé 90 grammi di hashish | arrestato

Lo scorso 8 gennaio, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo di 33 anni, trovato in possesso di 90 grammi di hashish durante un controllo. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di droga e si inserisce nelle attività di sicurezza della zona. L'uomo è stato posto a disposizione delle autorità competenti per le procedure di rito.

Nella mattinata dello scorso 8 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Pontedera hanno arrestato un uomo straniero di 33 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso. L'intervento è scattato intorno alle ore 12, durante un consueto servizio di perlustrazione del.

