Sicurezza in agricoltura prove di ribaltamento del trattore per prevenire gli infortuni

Da ferraratoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Ferrara si è tenuta una conferenza stampa sul tema della sicurezza in agricoltura. Gli organizzatori hanno mostrato le prove di ribaltamento dei trattori, strumenti utili a prevenire incidenti e infortuni sul lavoro. L’obiettivo è sensibilizzare gli operatori e migliorare le pratiche di sicurezza nelle campagne.

Sicurezza in agricoltura e prevenzione degli infortuni. Si è tenuta giovedì 12 la conferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse dal Fondo assistenze varie lavoratori agricoli ferraresi – Ente bilaterale agricolo territoriale per il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni. “Il comparto agricolo è purtroppo ancora oggi notevolmente interessato da eventi infortunistici e incidenti sul lavoro spesso gravi - dichiarano Luca Simoni e Mirko Cavallini, rispettivamente presidente e vicepresidente di Favlaf-Ebat -. L’Ente Bilaterale sta diventando punto di riferimento per ciò che attiene diversi ambiti del comparto agricolo, prestazioni integrative, incrocio domanda offerta di lavoro in collaborazione con le istituzioni.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Sicurezza Agricoltura

Michela Magni: "Monitorare, prevenire e far emergere gli infortuni sommersi"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sicurezza Agricoltura

Argomenti discussi: Agricoltura europea alla prova dei mercati: la Corte dei conti boccia la nuova Pac.

Campo prova per trattoristi, Giani: Centralità alle prove pratiche per maggiore sicurezzaArezzo, 18 novembre 2025 – Campo prova per trattoristi, Giani: Centralità alle prove pratiche per maggiore sicurezza. Inaugurato dal presidente nella Tenuta regionale di Cesa. Accrescere la ... lanazione.it

Un circuito per imparare a guidare i trattori in sicurezzaUn circuito per imparare a guidare i trattori in sicurezza Aumentare la sicurezza in agricoltura, diminuire le cause di incidenti dovuti spesso al ribaltamento dei trattori. E' l'obbiettivo che si ... rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.