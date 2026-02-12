Sicurezza in agricoltura prove di ribaltamento del trattore per prevenire gli infortuni

Questa mattina a Ferrara si è tenuta una conferenza stampa sul tema della sicurezza in agricoltura. Gli organizzatori hanno mostrato le prove di ribaltamento dei trattori, strumenti utili a prevenire incidenti e infortuni sul lavoro. L’obiettivo è sensibilizzare gli operatori e migliorare le pratiche di sicurezza nelle campagne.

Sicurezza in agricoltura e prevenzione degli infortuni. Si è tenuta giovedì 12 la conferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse dal Fondo assistenze varie lavoratori agricoli ferraresi – Ente bilaterale agricolo territoriale per il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni. "Il comparto agricolo è purtroppo ancora oggi notevolmente interessato da eventi infortunistici e incidenti sul lavoro spesso gravi - dichiarano Luca Simoni e Mirko Cavallini, rispettivamente presidente e vicepresidente di Favlaf-Ebat -. L'Ente Bilaterale sta diventando punto di riferimento per ciò che attiene diversi ambiti del comparto agricolo, prestazioni integrative, incrocio domanda offerta di lavoro in collaborazione con le istituzioni.

