Cade dal trattore e resta impigliato nel motore | ferito un 67enne di Morterone

Un pensionato di 67 anni di Morterone, nel Lecchese, è rimasto ferito dopo essere caduto e rimasto impigliato nel motore di un trattore mentre lavorava nel suo giardino. L’incidente si è verificato nel paese più piccolo d’Italia e ha richiesto l’intervento delle emergenze. Le condizioni dell’uomo sono da valutare, e le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Morterone (Lecco), 6 gennaio 2026 – Grave infortunio nel paese più piccolo d'Italia, nel Lecchese. Un pensionato di 67 anni che abita a Morterone e stava lavorando nel giardino di casa è scivolato ed è caduto sull'albero di trasmissione di un trattore su cui si trovava. I vestiti gli si sono impigliati nell'albero rotante, trascinandolo così contro la stessa componente meccanica. Ha riportato traumi al volto, a una spalla e la lesione di una vertebra. L'incidente. L'incidente è successo tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio di oggi a Morterone, in zona Medalunga, la parte centrale del minuscolo borgo di montagna che si trova a mille metri di quota sulle pendici del Resegone.

