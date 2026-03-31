Federica Schievenin chi è la moglie del calciatore della nazionale italiana Nicolò Barella

Federica Schievenin, 36 anni, è originaria di Cagliari e ha lavorato come modella. È sposata con il calciatore della nazionale italiana Nicolò Barella. Ha una passione per le moto da cross, sport che pratica regolarmente.

F ederica Schievenin, moglie di Nicolò Barella, è originaria di Cagliari e ha 36 anni. Con una carriera da modella alle spalle, ha sempre dimostrato una passione per le moto da cross, un hobby che coltiva con dedizione. La sua laurea in Scienze Motorie, ottenuta di recente, riflette il suo impegno per l’educazione e una comprensione profonda del mondo sportivo. Federica utilizza i social media, specialmente Instagram, per condividere la sua vita con oltre 121 mila follower, mostrando momenti di famiglia, di lavoro e di passione. Il 1 luglio 2018, Federica e Nicolò Barella si sono uniti in matrimonio in Sardegna, a Villa d’Orri, un’ex residenza estiva della famiglia reale dei Savoia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Federica Schievenin, chi è la moglie del calciatore della nazionale italiana Nicolò Barella Articoli correlati Un calciatore del Napoli lascia la nazionale italiana e sceglie quella albanese: la decisioneIl centrocampista azzurro Luis Hasa, attualmente in prestito alla Carrarese, ha deciso di accettare la convocazione dell'Albania dove aver militato... Leggi anche: Chi è la moglie del calciatore Matteo Politano, Alessandra Esposito