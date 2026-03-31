Matteo Politano, calciatore della nazionale, è sposato con Alessandra Esposito, sua fidanzata da tempo. Si tratta del secondo matrimonio per l’attaccante. La coppia ha mantenuto un basso profilo sulla loro vita privata.

Matteo Politano ha sposato la fidanzata Alessandra Esposito. Per l’attaccante azzurro si tratta del secondo matrimonio. La sua vita prima di incontrare Politano era centrata sugli studi; infatti, Alessandra è laureata in Giurisprudenza, una carriera che suggerisce una mente acuta e preparata. Tuttavia, il suo amore per i viaggi e l’avventura ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore, come spesso si evince dai suoi post sui social media, dove condivide momenti di vita quotidiana e di viaggio. La relazione tra Alessandra e Matteo è iniziata nel 2023, segnando l’inizio di una storia d’amore che ha catturato l’attenzione dei media e dei fan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie del calciatore Matteo Politano, Alessandra Esposito

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