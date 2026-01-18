Il Foodtech nel 2026 | tra mercati globali e l’eccellenza tecnologica del Made in Italy

Il settore Foodtech nel 2026 si distingue per un mercato in rapida crescita, guidato dall’innovazione tecnologica e dall’eccellenza del Made in Italy. La combinazione di soluzioni digitali e tradizione gastronomica sta ridefinendo le modalità di produzione, distribuzione e consumo alimentare, aprendo nuove opportunità a livello globale. Questa evoluzione rappresenta un punto di svolta nel settore, mantenendo un equilibrio tra innovazione e qualità, elementi distintivi del nostro patrimonio culinario.

(Adnkronos) – Il settore tecnologico applicato al cibo sta attraversando una fase di rivoluzione ed espansione senza precedenti. Il cosi detto concetto di "foodtech", non si limita più alla sola distribuzione, ma connette l'intera catena del valore: dalla produzione agricola hi-tech (AgTech) alla trasformazione industriale, fino alla gestione degli sprechi e all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale. Il mercato globale del Foodtech ha già superato la soglia dei 360 miliardi di dollari con una traiettoria di crescita che punta con decisione al traguardo dei 400 miliardi entro il 2027.

