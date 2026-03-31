FC 26 Showdown | Salisu vs El Idrissy! Forza fisica o rapidità? Ecco chi puntare per l’upgrade

Nel nuovo evento FC 26 Showdown, i giocatori possono scegliere tra Salisu e El Idrissy, valutando se puntare sulla forza fisica o sulla rapidità. Le sfide SBC sono molto accessibili, richiedendo due rose composte da giocatori da 85 di valutazione ciascuna. Questa opportunità si rivolge a chi desidera rafforzare la squadra francese o deve smaltire rapidamente molti giocatori di basso livello.

Le SBC sono estremamente economiche: con due rose da 85 per ciascun giocatore, è l’occasione perfetta per chi cerca rinforzi per la propria squadra francese o ha molti “fodder” di bassa valutazione da smaltire velocemente. Mohammed Salisu (88) – AS Monaco. Se cerchi un difensore roccioso che faccia sentire la sua presenza fisica, il centrale del Monaco è il profilo ideale. Punti di forza: 91 di Fisico e 89 di Difesa. Salisu è un difensore “vecchia scuola” che eccelle nei contrasti aerei e nello scontro spalla a spalla. La velocità di 86 è molto competitiva per un centrale della sua stazza.. FC IQ (Ruoli ): Estremamente versatile nella linea a quattro o a tre. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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