EA Sports ha aggiornato il suo sistema di evoluzione, concentrandosi in particolare sul miglioramento delle capacità offensive dei giocatori. L’ultimo aggiornamento, chiamato EVO “Miglior Marcatore”, incrementa di 5 punti la finalizzazione e potenzia il tiro potente. Questo intervento riguarda specificamente gli attaccanti, con l’obiettivo di rendere più efficaci le loro prestazioni in attacco.

EA Sports continua a spingere sulle Evoluzioni mirate e questa volta mette nel mirino il parametro più importante per ogni punta: il Tiro. L’Evoluzione “Miglior marcatore” trasforma un buon centravanti in un incubo per i portieri avversari, aggiungendo precisione e, soprattutto, una potenza di fuoco devastante. Dettagli e Scadenza. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: 2 volte (Puoi creare una coppia d’attacco).. Costo: Gratis (Obiettivi).. Vincoli: NO Portieri. NON può essere un Tour mondiale fuoricl. argento. GEN max: 87.. Analisi dei Miglioramenti: Cecchino Infallibile. Questa EVO non si limita ad alzare il numero sulla carta, ma aggiunge le “armi” giuste per segnare in ogni modo possibile. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Attaccante cercasi? L’EVO ‘Miglior Marcatore’ regala +5 in Finalizzazione e il Tiro Potente+

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