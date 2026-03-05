Se attivi questa EVO su FC 26 ricevi un cecchino in attacco | tutto sulla nuova Tiro devastante Thunder Strike

EA Sports ha annunciato una nuova evoluzione chiamata “Tiro devastante” (Thunder Strike) disponibile su FC 26, che introduce un cecchino in attacco. Quando questa EVO viene attivata, gli utenti possono contare su un giocatore specializzato in tiri precisi e potenti. La novità mira a modificare le strategie offensive nel gioco, offrendo nuove possibilità ai giocatori. La funzionalità si aggiunge alle altre evoluzioni già presenti nel titolo.

Mentre i riflettori sono puntati sulle grandi Icone, EA Sports ha rilasciato un’Evoluzione che potrebbe cambiare il volto del tuo attacco. Si chiama Tiro devastante ed è il potenziamento perfetto per chi cerca quella precisione chirurgica necessaria per scalare le divisioni in Rivals. Questa sfida si concentra esclusivamente sulla finalizzazione. Non aspettarti grandi boost alla velocità, ma preparati a vedere i tuoi tiri gonfiarsi la rete con una potenza e una precisione mai viste prima. Il giocatore selezionato diventerà un pericolo costante sia da fuori che da dentro i sedici metri grazie a questi upgrade: . 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

